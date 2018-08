Pistola in pugno, minaccia una donna poi si dà alla fuga: caccia all'uomo

Continuano anche in queste ore le ricerche dell'uomo che mercoledì in un bar nel quartiere dell'Isolotto a Firenze, prima ha aggredito una dipendente e poi, dopo essersi allontanato, è tornato armato di pistola e l'ha minacciata.

Si tratta di un uomo fiorentino di 48 anni, ex calciante (giocatore del Calcio Storico): cercava l'ex compagna, che lavora in quel bar. Alcuni testimoni hanno riferito che l'uomo, uscito dal locale, avrebbe anche sparato alcuni colpi in aria, prima di far perdere le proprie tracce.

La polizia poco dopo ha circondato la sua abitazione, in via Fedi e interdetto per alcune ore la zona a tutti, residenti compresi. Un tweet della polizia consigliava ai residenti di non uscire di casa. Gli agenti hanno fatto irruzione nell'abitazione, ma l'uomo non era lì. Allarme cessato, ma la caccia ll'uomo non si ferma. Le forze dell'ordine hanno rafforzato la loro presenza nel quartiere con numerose pattuglie, come si legge in un altro tweet, anche per dare una risposta alle tante domande di cittadini preoccupati.

Ancora ricercato il cittadino italiano, identificato, che stamani ha minacciato con un’arma la sua ex compagna a Firenze. Numerose le pattuglie che operano garantendo il controllo del territorio. pic.twitter.com/5UEIv2TqB8 — Polizia di Stato (@poliziadistato) 29 agosto 2018

