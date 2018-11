Momenti di panico a scuola: 28enne entra nell'istituto e prende per la gola la preside

Momenti di paura questa mattina nel centro di formazione professionale di Fiuggi, vicino a piazza Spada, dove un ragazzo di 28 anni di Alatri ha afferrato per la gola la preside strattonandola per il corridoio e strillando ad alta voce a tutti i presenti di non muoversi.

L'episodio è avvenuto intorno alle 8 e 30 di mattina. Come riferisce FrosinoneToday, dopo alcuni istanti di terrore un ragazzo che frequenta la scuola è riuscito a scappare da una finestra ed ha dato l’allarme. In pochi minuti sul posto sono giunti i carabinieri ed i poliziotti del locale commissariato che hanno fatto irruzione io aula ed hanno bloccato il ragazzo che da qualche tempo era in cura presso un centro di igiene mentale.

Nella colluttazione è rimasto ferito, fortunatamente in maniera leggera anche un carabiniere. Il ragazzo è stato portato presso SPDC dell’ospedale di Frosinone.