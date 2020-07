Focolaio di coronavirus in una ex pensione, nove persone trovate positive

Focolaio di coronavirus in un residence di Rimini. Sono nove le persone positive al Covid in una ex pensione di via Sacramora, nella frazione di Viserba, abitata da cittadini senegalesi. Nei giorni scorsi, precisa l'Ausl Romagna, è emersa la positività di un paziente che abita nel residence, che aveva effettuato il tampone perché' contatto di un altro paziente positivo individuato a seguito di screening. Il paziente, asintomatico, è in isolamento domiciliare e l'Ausl ha tempestivamente messo in campo un'attività di contact tracing che, come consuetudine in questo periodo, coinvolge non solo i contatti stretti, ma si allarga anche a quelli occasionali.

Focolaio di coronavirus a Rimini, nove positivi in una ex pensione

Sono 51 i tamponi effettuati, anche tra gli altri ospiti del residence, tutti stranieri regolari, e al momento nove hanno avuto esito positivo mentre si attendono i risultati degli altri. I soggetti, che sono anch'essi tutti asintomatici, sono stati collocati in isolamento domiciliare in covid hotel. Secondo la Ausl la situazione è "puntualmente monitorata e sotto controllo".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per monitorare e circoscrivere il focolaio, l'indagine epidemiologica continua, allargandosi ai soggetti che hanno avuto contatti con coloro che sono risultati positivi, e che saranno a loro volta sottoposti a tampone e collocati in isolamento domiciliare. "Si ribadisce - affermano dal Dipartimento di Sanità pubblica - la massima attenzione da parte dell’Igiene pubblica nell’intervenire con tempestività in ogni situazione applicando in maniera estremamente puntuale i protocolli improntati alla massima precauzione, a tutela della salute della cittadinanza".