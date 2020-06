Trova foto in bianco e nero in un libro usato: "Aiutatemi a trovare questo bambino"

La foto in bianco e nero di un bambino. Sul retro poche parole scritte con una penna blu. "Gaeta, estate 1963. Pinello all'età di mesi 10". È una foto che si è persa tra le pagine del tempo. Ed è un'immagine in cerca del suo proprietario. È quanto ha trovato Luigi Ambrosio, giornalista di Radio Popolare, all'interno de libro "Giovanni Leone, la storia di un Presidente" firmato da Camilla Cederna; volume che ha scovato al book crossing vicino alla Montagnetta di San Siro a Milano nella mattinata di martedì 2 giugno.

Il giornalista, ha subito lanciato un appello sul suo profilo Facebook per far "tornare a casa" la foto: "Se qualcuno si riconosce in questa foto, o vi si sente legato per qualsiasi ragione, e la volesse può contattarmi Se tutti gli altri fanno girare, magari risaliamo a Pinello o ai suoi parenti". La missione è quasi impossibile, ma confidiamo che internet riesca a fare la sua magia, ancora una volta.