Ricatta la fidanzatina 14enne per avere foto e video hot: arrestato

I carabinieri della compagnia di Nola hanno arrestato un giovane di Palma Campania, che aveva ricattato la fidanzatina 14enne per ottenere video e foto hot che la ritraevano. Il provvedimento è arrivato alla fine delle indagini coordinate dalla Procura della repubblica di Napoli, che hanno portato all'esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Napoli per i reati di pornografia minorile continuata e aggravata.

Le indagini, scaturite dalla segnalazione da parte dei genitori della vittima, hanno consentito di delineare un grave quadro accusatorio attorno al ragazzo indagato, ritenuto responsabile di aver indotto la minore, con la quale aveva instaurato una relazione avviata via web, a inviargli video e foto dal contenuto erotico dietro la minaccia di lasciarla e di inviare il video a terzi.

