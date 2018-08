Frana in Val d'Aosta: muore coppia di turisti

Due frane si sono staccate vicino a Courmayeur, in Val d'Aosta: due le vittime, un turista milanese, Vincenzo Mattioli, e la moglie. E' stato un lunedì di paura tra i tanti turisti, più di 100 persone sono state evacuate.

La coppia era in auto quando è stata sorpresa dalla colata di fango e detriti causata da un violento nubifragio sulla Val Ferret, ai piedi del Monte Bianco, che ha trascinato la vettura a valle. Il corpo dell'uomo è stato estratto dalle lamiere della vettura. Il corpo della moglie dopo ore di ricerche è stato ritrovato la mattina del 7 agosto. I Vigili del fuoco e il Soccorso alpino della Guardia di finanza stanno lavorando per estrarre la seconda vittima dai massi e dal fango.

La strada di accesso alla Val Ferret è stata chiusa e i mezzi meccanici comunali si sono subito messi al lavoro sui due distacchi di massi e fango. Si è resa necessaria l'evacuazione della vallata, affollata dai turisti.

Val d'Aosta, frane e sfollati

Il temporale è iniziato nel primo pomeriggio di ieri, intorno alle 15: la prima frana si è staccata nella parte bassa della vallata, tra Planpincieux e La Palud, l'altra più in alto tra Planpincieux e Lavachey, dove molte persone sono state evacuate con gli elicotteri della Protezione Civile. Il Soccorso alpino ha messo in salvo alcuni escursionisti. Gli sfollati sono stati portati in un centro allestito nel palazzetto dello sport di Dolonne. Danni sono stati segnalati nel villaggio di Meyen.

Strade chiuse in Val Ferret

Da ieri sera è in vigore l’ordinanza di chiusura della strada della Val Ferret direzione La Palud- Arpnouva. La circolazione sulla strada della Val Ferret direzione Courmayeur è consentita solo scortati dai mezzi di Polizia e di Soccorso e l’accesso alla valle è consentito solo ai veicoli riservati ai servizi di Polizia, di Soccorso, di Pubblico Servizio e ai veicoli al servizio del Comune di Courmayeur. Per le richieste urgenti di informazioni da parte di cittadini è stato istituito il numero telefonico 0165/831358.