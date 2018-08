Crolla in spiaggia il costone dello Zingarello: momenti di paura

Ieri sono stati momenti di paura nella spiaggia di Zingarello, in provincia di Agrigento. Parte del costone di roccia è crollato sulla spiaggia. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno subito predisposto gli escavatori e attivato le unità cinofile per le ricerche di persone eventualmente rimaste coinvolte nel crollo.

Vari tratti della spiaggia da tempo hanno divieto d'accesso e di balneazione. I vigili del fuoco hanno lavorato tutto il pomeriggio: fortunatamente nessuno è rimasto coinvotlo nel crollo. C'erano timori per la sorte di un ragazzo, che come si è poi accertato è riuscito a mettersi in salvo in extremis. Intanto, il costone continua a sgretolarsi: cedono detriti e piccole pietre. Leggi su AgrigentoNotizie.

Video: in spiaggia molti bagnanti