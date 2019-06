Boato sveglia i residenti, masso piomba sulla casa: paura ma nessun ferito

Paura nella notte a Locana (Torino), in frazione Roncaglie: un boato ha svegliato i residenti. Un masso è piombato prima su un'impalcatura di legno (opera realizzata in attesa della realizzazione di un muro di contenimento) poi sul muro di un condominio di tre piani. Era mezzanotte: nessun ferito, fortunatamente. I residenti sono rimasti in strada prima di essere ospitati in una struttura della zona.

Piccole frane nella zona purtroppo non sono una novità: in passato si erano staccate dalla parete di roccia della frazione pietre di piccole dimensioni, ma nulla di simile a quanto accaduto questa notte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Rivarolo Canavese e Ivrea per delimitare la zona. Dopo le perizie dei tecnici del Comune tutto sarà più chiaro.