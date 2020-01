Francesca Fantoni trovata morta al parco: era scomparsa sabato sera

E' stata trovata morta Francesca Fantoni, la donna di 39 anni scomparsa da Bedizzole, in provincia di Brescia. Il tragico ritrovamento del suo corpo è avvenuto stamattina poco dopo le 8: il cadavere è stato recuperato dalle forze dell'ordine in un parchetto vicino alla piazza di Bedizzole. L'intera area è stata sottoposta a sequestro. Sul posto ci sono anche i carabinieri della Scientifica per i rilievi necessari.

Francesca Fantoni trovata morta a Bedizzole (Brescia): era scomparsa sabato

Di Francesca Fantoni non si avevano notizie da sabato sera. La donna si era allontanata da casa intorno alle 19. I familiari, preoccupati, si erano rivolti alle forze dell'ordine facendo partire le ricerche. La 39enne, secondo quanto appreso, sarebbe uscita di casa per raggiungere alcuni amici in piazza, in pieno centro al paese. Ma in piazza non sarebbe mai arrivata. A poche ore dalla scomparsa, ieri sera era stato recuperato anche il suo smartphone per terra, completamente distrutto.

Nelle prime ore di lunedì, purtroppo, il ritrovamento del suo corpo senza vita. Sul corpo della donna gli inquirenti avrebbero rilevato segni di violenza, ma le cause del decesso sono ancora da chiarire con esattezza: per ora ogni pista è aperta. Sul caso indagano i carabinieri di Desenzano.

I carabinieri sul luogo del ritrovamento del cadavere di Francesca Fantoni a Bedizzole.