Esce per andare a scuola e scompare, su Facebook l'appello disperato della famiglia

E' uscita per andare a scuola e da quel momento di lei si sono perse le tracce. Non si hanno più notizie di Francesca Perda, 16enne sarda scomparsa la mattina di lunedì 10 dicembre. Originaria di Cortoghiana, frazione di Carbonia, era ospite di una casa famiglia di Sanluri. Proprio da lì Francesca sarebbe partita per raggiungere, come ogni mattina, l'istituto alberghiero che frequenta a Villamar ma a scuola non è mai arrivata.

La zia ha pubblicato su Facebook un appello per chiedere aiuto: "Chiunque la dovesse vedere o abbia notizie, contatti le forze dell'ordine".

Al momento della scomparsa Francesca Perda indossava un maglione rosa, jeans e un giubbotto nero. Indagano le forze dell'ordine.