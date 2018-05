Francesca Prosperi stroncata a 17 anni da un raro tumore

Francesca Prosperi aveva 17 anni: la giovane pallavolista di Roseto degli Abruzzi è stata stroncata da un raro tumore. La studentessa liceale combatteva da due anni contro il brutto male: il decesso è avvenuto all'Ospedale Santo Spirito di Pescara.

Francesca Prosperi stroncata da un tumore

Commozione e cordoglio viaggiano sui social network: in tanti su Facebook le hanno tributato un ultimo saluto e in sua memoria è stato osservato un minuto di silenzio in tutte le gare regionali e provinciali del weekend.

Commozione su Facebook

"Ciao Prò, noi ti ricordiamo così" si legge sulla pagina della Pallavolo Roseto che posta poi un video di un’esultanza della sua squadra dopo una bella vittoria. «Non siate tristi per me, ricordatemi con un sorriso. Quel sorriso che vi accompagnerà sempre» è il pensiero dedicato alla giovane dalla Virtus Volley Teramo. "Riposa in pace tesoro bello sono certa che l’immenso dolore che ora stanno provando i tuoi genitori sarà lenito pian piano dal tuo immenso amore e da quello di Dio che ti ha aperto le porte del Paradiso" si legge in un altro messaggio su Facebook.

"Il CT Abruzzo Nord-Ovest - si legge in un post listato a lutto della Fipav, Federazione Italiana Pallavolo Comitato Territoriale Abruzzo Nord Ovest - si unisce nel dolore di questo giorno alla famiglia e alla Pallavolo Roseto per la prematura scomparsa dell'atleta Francesca Prosperi.