Francesco Bertolino è scomparso: ritrovato il suo camper

Francesco Bertolino è scomparso: sono ancora senza esito le ricerche dell'uomo di 44 anni di Marsala (in provincia di Trapani) di cui non si hanno più notizie dallo scorso lunedì 25 maggio. A denunciare la sua scomparsa ai carabinieri sono stati i familiari del 44enne che non è sposato e che vive in contrada Strasatti. Stamattina si è tenuto un vertice in Prefettura con la partecipazione delle forze dell'ordine, durante il quale si è deciso di chiedere la collaborazione dei cittadini marsalesi e, più in generale, delle persone che fossero venute in contatto con l'uomo o che l'avessero visto.

Francesco Bertolino scomparso da Strasatti, Marsala (Trapani): le ultime notizie

Il camper di Francesco Bertolino è stato ritrovato il 31 maggio in località Giardinello, a Petrosino (comune in provincia di Trapani) nelle vicinanze del porticciolo. Come detto, la famiglia dell'uomo ha presentato denuncia alle forze dell'ordine e le ricerche sono tuttora in corso. Per eventuali segnalazioni si prega di rivolgersi alle forze dell'ordine.

Qui sotto, il post condiviso dal Comune di Petrosino (Trapani) sulla sua pagina istituzionale su Facebook.

