Non si presenta al matrimonio, un morto carbonizzato nella sua auto: mistero fitto

Il giallo è fitto: un cadavere carbonizzato per ora senza identità trovato in una vettura bruciata, una persona scomparsa e un matrimonio saltato all’ultimo secondo. E' presto per sapere se sia di Francesco Ciaravolo, 48 anni, un piccolo imprenditore di Salemi (Trapani) il corpo carbonizzato trovato nella sua Mercedes classe C, incendiata, a Piano dei Rizzi. Si attendono i risultati dell'autopsia, eseguita nell’istituto di medicina legale di Palermo.

Francesco Ciaravolo, scomparso da giorni

Di Ciaravolo non ci sono più tracce dal 3 gennaio. Ma l'unico elemento certo al momento è che il 29 dicembre 2018 non si era presentato per il suo matrimonio con la fidanzata, un'infermiera di poco più grande di lui, nella chiesa di san Francesco di Paola a Castelvetrano. Era tutto organizzato da tempo, anche la sala per il ricevimento a Mazara del Vallo era stata prenotata. Rintracciato, avrebbe fatto sapere che non sarebbe arrivato al matrimonio.

A condurre le indagini sono i carabinieri del comando provinciale di Trapani e della compagnia di Mazara del Vallo, coordinati dalla Procura della Repubblica a Marsala. Indagini complesse: le probabilità che i resti siano di Ciaravolo sarebbero molto alte; si dovrà appurare in primo luogo se si sia trattato di omicidio o di suicidio. Al momento i militari dell'Arma stanno cercando di ricostruire le ore precedenti alla scomparsa di Ciaravolo. Per ora non ci sono indagati. Ciaravolo viene descritto come "una persona tranquilla, normale, senza legami con la criminalità".