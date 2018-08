Francesco, morto nel giorno del suo compleanno per un'infezione

Morire il giorno del compleanno, per un'infezione. Francesco Occhialini, 36enne di Valmontone, da tempo era ricoverato in un ospedale di Roma dove era arrivato per un'infezione probabilmente causata da una forma molto aggressiva di streptococco che con il passare del tempo era diventata sempre più grave, tanto da costringere i medici a tenerlo per molti giorni in coma farmacologico. Poi ieri il suo cuore ha cessato di battere.

Come racconta Daniele Flavi su FrosinoneToday, Francesco Occhialini era molto conosciuto a Valmontone. Amava Ligabue ed era tifoso della Juventus. Qualche giorno fa gli amici gli hanno regalato la maglietta di Cristiano Ronaldo e se l’è tenuta sul petto.

“È difficile – scrive su Facebook il sindaco di Valmontone, Alberto Latini - se non impossibile, esprimere ciò che si prova davanti alla morte di un giovane; di un giovane così allegro e sorridente morto, poi, nel giorno del suo compleanno. Il pensiero più terreno va, allora, alla sua famiglia, al fratello Paolo ed ai suoi genitori Umberto ed Anna. So bene, poi, che è altrettanto impossibile trovare frasi che possano minimamente consolare chi lo ha amato anche se le testimonianze di sincero affetto che in tantissimi stanno esprimendo in questo momento come segno di quello che è stato, di quello che ha lasciato, Francesco su questa terra, proprio nulla non sono… Riposa in pace sorridente Francesco, riposa in pace giovane amico”.

Tanti inoltre i messaggi arrivati sui social dagli amici.

Una ragazza lo ricorda così: