Schianto in moto, muore tornando dalla vacanza insieme alla moglie

Tornavano da una vacanza in montagna. Un momento felice, poi la tragedia. Franco Balliana, pediatra di San Donà, e sua moglie si trovavano a bordo di una moto quando un'auto ha invaso la corsia di marcia e li ha centrati in pieno. Per lui non c'è stato niente da fare, lei invece è in ospedale in gravi condizioni. La coppia era appassionata di moto.

L'incidente è avvenuto a Lienz, in Austria, dove i due erano stati per concedersi qualche giorno di relax. Balliana, 61 anni, non è riuscito a evitare l'impatto con l'auto. I soccorritori non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso mentre la moglie è stata trasportata all'ospedale di Klagenfurt, dove è ricoverata in terapia intensiva.

Balliana era un professiniosta conosciuto e stimato. Era consigliere veneziano della Fimp e per i colleghi era un punto di riferimento. La data del funerale non è ancora stata fissata.

