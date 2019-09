Trovati morti in hotel due fratelli di 20 e 27 anni: erano a Firenze in vacanza

Due fratelli di 20 e 27 anni sono stati ritrovati morti in una stanza dell'hotel Minerva a Firenze, in piazza Santa Maria Novella. A scoprire i corpi dei due giovanissimi è stato nel primo pomeriggio proprio il padre, un cittadino belga che si trovava in vacanza nel capoluogo toscano con i figli e la moglie.

Il padre aveva bussato alla porta della camera dei ragazzi già al mattino, ma i due non avevano risposto. L'uomo era andato via pensando che stessero ancora dormendo e con la compagna avevano approfittato della bella giornata per fare un giro in città.

Nel pomeriggio, però, dopo aver riprovato a bussare, ha dato l'allarme, ma i soccorsi sono stati vani. Sui corpi non sarebbe stato rinvenuto alcun segno di violenza.

++ notizia in aggiornamento ++