L'ultimo saluto a Diego ed Elena, uccisi dal padre: la straziante lettera della madre

L'ultimo straziante saluto. Due piccole bare bianche al campo sportivo di Gessate (Milano): oggi è stato celebrato il funerale di Elena e Diego Bressi, i due bambini uccisi dal padre a Margno (Lecco). Ad accompagnare i feretri le note di "Un senso" di Vasco Rossi. "Ciao nanetti, non riesco ancora a realizzare che non vi potrò più vedere. Vi ricordo con il sorriso": questo il messaggio della mamma Daniela, letto al termine della cerimonia.

Strazianti le parole della madre: "Ciao nanetti, non riesco ancora a realizzare che non potrò più vedervi, abbracciarvi, sentire la vostra voce che chiama 'mamma'": questo il messaggio della madre letto da un'amica di famiglia. "Vi abbraccio - continua la lettera ai bambini - e vi dico che andrà tutto bene, nonostante il male che vi è stato inferto. Sono stata fortunata a essere la vostra mamma e chiedo a tutti di ricordarvi sorridendo, non nelle lacrime: voi avreste preferito così". E ancora: "Finché saprò ancora emozionarmi sentendo il vostro nome, saprò che questa enorme violenza e ingiustizia non ha vinto. Mi mancherete tantissimo".

Una insegnante dei ragazzi ha dedicato ai due allievi la sua preghiera: "Un'insegnante spera sempre di spalancare le porte verso il futuro dei suoi ragazzi e mai immagina di proseguire il cammino senza di loro. Non ci sarà giorno in cui entrando in classe non cercherò la mano alzata di Diego, la prima ad alzarsi per una domanda, e gli occhi buoni di Elena, sempre sorridente, con il cuore grande: era l'alunna di cui ti puoi fidare".

Tanti palloncini bianchi nel cielo, centinaia le persone radunate nel campo sportivo. A Gessate il 4 luglio è una giornata di lutto cittadino.