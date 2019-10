Trieste, l'ultimo saluto ai due poliziotti uccisi in Questura

È il giorno dell'ultimo saluto: a Trieste i funerali di Matteo Demenego e Pierluigi Rotta, i due poliziotti uccisi in questura il 4 ottobre scorso da un giovane in stato di fermo, Alejandro Stephan Meran.

Funerali Matteo Demenego e Pierluigi Rotta a Trieste

La cerimonia solenne alle 11.30 nella chiesa di Sant'Antonio Taumaturgo, officiata dal vescovo Giampaolo Crepaldi. Ieri migliaia di persone nonostante la pioggia in attesa davanti alla camera ardente, allestita proprio in questura, per rendere omaggio ai feretri dei due agenti: avevano entrambi poco più che trent'anni. A Trieste anche il premier Conte ma anche i ministri dell'Interno e dello Sviluppo economico, Luciana Lamorgese e Stefano Patuanelli oltre al presidente della Camera, Roberto Fico.

Tanta la commozione dei colleghi degli agenti che non sono riusciti a trattenere le lacrime. Il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, ha disposto il lutto cittadino: "Oggi, qui, proviamo una grande commozione di fronte ai Caduti - ha dichiarato il primo cittadino - e anche una grande emozione nel constatare l'incredibile grande abbraccio con cui la popolazione di una città unita si è stretta attorno a essi, al dolore di tutta la Polizia e dei familiari dei giovani Agenti, Pierluigi e Matteo".

​Cittadinanza onoraria ai poliziotti uccisi Rotta e Demenego

Approvata intanto in Consiglio comunale la mozione per conferire la cittadinanza onoraria agli agenti Pierluigi Rotta e Matteo Demenego. La mozione è stata approvata all'unanimità. "La gran parte della cittadinanza di Trieste - ha dichiarato il consigliere Michele Babuder (FI) -, sconvolta e disorientata di fronte a un così drammatico accadimento, fin dagli attimi immediatamente successivi alla tragedia, ha manifestato sentimenti di sincera e spontanea vicinanza e cordoglio ai famigliari degli Agenti caduti, alla Polizia di Stato e, in generale, a tutti gli operatori delle Forze dell’ordine quotidianamente impegnati a garantire la nostra incolumità e la nostra sicurezza".