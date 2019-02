La bici sul balcone è al sicuro? No, se il ladro è un acrobata

La bici sul balcone è al sicuro? Pare proprio di no. A Torino è stato arrestato un ladro 27enne specializzato in furti spettacolari, in appartamenti situati ai primi piani. Il ladro acrobata era attrezzato con scala estensibile e corda con arpione lunga 10 metri. I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Torino l'hanno individuato e arrestato.

Aveva messo nel mirino l'appartamento di uno studente, al primo piano di un palazzo in piazza Borgo Dora: è stato arrestato per furto dopo il colpo messo a segno giovedì 7 febbraio in piena notte.

Bici rubate dai balconi: il video

Prima ha appoggiato la scala al parapetto ed è salito al primo piano per rubare una bicicletta, del valore di 1.000 euro, parcheggiata sul balcone. Dopo averla legata con la corda, l’ha calata in strada, ha rovistato ancora un po’ sul balcone in cerca di altro bottino poi è sceso giù con la scala.

Lungo il marciapiede ha preso la refurtiva e gli attrezzi da lavoro (corda e scala) ed è scappato via. La segnalazione di alcuni condomini ha fatto scattare l'intervento dei militari che, giunti sul posto, hanno fermato il ladro e recuperato la refurtiva.