Medico di famiglia ruba in casa di un pensionato: così l'hanno incastrata

L'anziano signore lo chiamava per farsi curare i malanni e lei, il medico di famiglia, si interessava anche ad alleggerire il suo portafogli. A richiedere l'intervento dei carabinieri di Torino Pozzo Strada è stata la figlia della vittima. Gli agenti hanno prima installato una telecamera nascosta e poi hanno colto sul fatto il medico di famiglia, una donna di 61 anni. I colpi in totale sarebbero quattro e tutti nel mese di febbraio. Durante l'ultimo sarebbero stati sottratti all'uomo 115 euro. La donna è stata bloccata dai carabinieri ed è stata collocata ai domiciliari. In seguito scarcerata, adesso è in attesa del processo.

