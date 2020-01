Furto nell'auto di una psicologa, l'appello su Fb: "Rubati giochi e documenti dei bimbi autistici"

Ignoti hanno rubato dall'auto di una psicologa di Casapulla (Caserta) una valigia con dentro i giocattoli usati per aiutare i bambini autistici, insieme ai documenti dei piccoli e delle loro terapie. La dottoressa ha scritto un lungo post su Facebook per chiedere ai residenti dei Comuni di Casapulla e San Prisco di aiutarla a ritrovare quel borsone.

"No era di nessun valore particolare. Erano solo giochi educativi La cosa grave è che avevo tutti i documenti su di loro e i dati di duro lavoro di mesi in un faldone rosa. Vi prego se in giro ritrovate questo valigione scuro o il faldone contattatemi", scrive la dottoressa.

In sostituzione dei giochi rubati, ora la psicologa deve ricostruire il kit che le serviva per lavorare con i bambini e per questo ha chiesto aiuto: "Ho bisogno di ricreare nel più breve tempo possibile un kit per lavorare con i bimbi. Se avete giocattoli da donare che non usate più (puzzle, personaggi dei cartoni, immagini-carte didattiche, giochi elettronici, luminosi, sonori, costruzioni, libri con immagini, sapientino et similia) e in buono stato mi aiutereste davvero tanto".

Il messaggio della dottoressa è stato condiviso da molte persone e c'è chi si è già offerto di donare i giocattoli per i bambini.