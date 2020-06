Rubano la barca ma un "piccolo particolare" li tradisce: ladri fermati dopo 100 secondi

Probabilmente uno dei furti di natanti più breve della storia. Ci hanno messo un minuto e mezzo, 100 secondi per la precisione, gli agenti della squadra volanti della questura di Venezia a fermare tre ragazzi e il padre di uno di loro dopo il furto di una barca.

I ladri non sapecvano che l'imbarcazione era dotata di un gps. La segnalazione è arrivata al 113 da parte del proprietario dell'imbarcazione. Il segnale indicava che la barca si trovava probabilmente nel canale Osellino, a Mestre. La sala operativa ha immediatamente girato la nota alle volanti che si trovavano in zona e in soli 100 secondi le pattuglie hanno rintracciato il natante segnalato e bloccato le quattro persone a bordo,che stavano togliendo il motore per installarne un altro. Inevitabile la denuncia per ricettazione: la barca è stata poi restituita al proprietario.