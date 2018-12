Esce a comprare i fiori per la tomba del marito, torna e trova la casa svaligiata dai ladri

Un'anziana signora di Calcinato (Brescia) è uscita per comprare fiori per il marito defunto e al ritorno ha scoperto che i ladri le avevano svagliato casa.

E' probabile che i malviventi avessero già preso di mira l'anziana e stessero aspettando il momento giusto per mettere a segno il colpo. Una volta entrati in casa, i ladri hanno messo a soqquadro le stanze alla ricerca di oggetti di valore, ma alla fine non hanno trovato altro che 40 euro custoditi in un salvadanaio.

In questo ultimo periodo si segnalano diversi furti in abitazione avvenuti nella frazione di Ponte San Marco.