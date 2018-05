Ladri in casa del sindaco di Milano: rubati gioielli e un Rolex d'epoca

Furto in casa del sindaco di Milano Giuseppe Sala. Nella notte tra sabato e domenica, alcuni malviventi si sono introdotti nell'appartamento del primo cittadino, in zona Brera, mentre lui si trovava in Liguria per il weekend.

Secondo i primi accertamenti della polizia, i ladri avrebbero forzato la porta blindata con un piede di porco e poi, una volta entrati in casa, avrebbero messo tutto a soqquadro, portandosi via un Rolex d'epoca, una macchina fotografica e alcui piccoli gioielli in oro. Non sono stati toccati, invece, il pc e i documenti che il sindaco custodiva in casa sua.

Già in passato il condominio in cui vive Sala era finito nel mirino di topi d'appartamento e non è escluso - anzi - che i ladri non sapessero neanche di trovarsi a casa del sindaco di Milano.

La notizia su MilanoToday