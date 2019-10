Derubati in viaggio di nozze a Roma, sposini ritrovano le fedi grazie ai carabinieri

Sgominata a Roma una banda di ladri dediti ai furti sulle auto parcheggiate in zone molto frequentate dai turisti. Tra le vittime della banda anche una coppia di sposini inglesi, in viaggio di nozze a Roma, che aveva rischiato di vedersi rovinata l'attesa luna di miele.

I due infatti erano stati derubati durante la loro visita nella Città Eterna da una banda di malviventi specializzata nei furti sulle auto dei turisti. All'interno dell'auto dei due sposini, tra altri oggetti di valore, c'erano anche le loro fedi nuziali. Gli anelli erano stati recuperati dai carabinieri, che questa mattina all'alba hanno sgominato la banda. I militari hanno poi restituito le fedi nuziali ai due giovani sposini inglesi.

Sgominata la banda dei furti nelle auto

Alle prime luci dell'alba i carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere – emessa dal GIP presso il locale Tribunale - nei confronti di 6 indagati ritenuti responsabili di aver commesso 13 furti su autovettura in poco più di un mese.

Il modus operandi era sistematico e particolarmente rapido: con estrema semplicità aprivano lo sportello dell’auto in sosta rompendo uno dei deflettori ed in pochi secondi portavano via tutti i bagagli presenti, caricandoli sulla propria autovettura pronta per la fuga. Il tutto avveniva spesso in pieno giorno, sia in zone frequentate da molti turisti come Lungotevere e Trastevere, sia nei grandi parcheggi dei commerciali come Parco Leonardo o Parco Da Vinci.

L’operazione ha portato ad un totale di 21 arresti di cui 9 in flagranza di reato. Gli arrestati sono stati associati presso le case circondariali di Regina Coeli e di Rebibbia.