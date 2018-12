Ladri in azione, rubati dal furgone di una onlus i pacchi di Natale preparati dai ragazzi autistici

Ignoti hanno sfondato il finestrino del pullmino dell'associazione "La forza del silenzio" e hanno rubato i pacchi di Natale confezionati da un gruppo di giovani con autismo, seguiti dalla onlus. E' successo ad Aversa, nel casertano, come denunciato su Facebook dall'associazione.

I ladri hanno sfondato il vetro del mezzo mentre i volontari erano a un incontro con le rappresentanze di vari istituti scolastici e associazioni della zona, e hanno rubato tutti pacchi che c'erano all'interno, contenenti i prodotti del laboratorio agroalimentare Farinò, promosso proprio da La Forza del Silenzio, e lavorati dai ragazzi autistici.

Cosa pensavate di trovare in quei pacchi? Un autoveicolo con la scritta ONLUS e Autismo cosa potrebbe trasportare di valore? Il valore più prezioso che porta in giro quel veicolo non potrete mai rubarlo, con quelle scritte apposte sulle fiancate comunichiamo un messaggio importante che voi non potreste mai capire. Ci avete solo dato più carica ad andare avanti, prepareremo altri prodotti e Farinò rispetterà l'impegno preso, poi se ci volete conoscere da vicino vi aspetto a braccia aperte.