"Rapiscono" Gesù dal presepe e "lo fanno fumare", poi si vantano sui social

Rubano Gesù Bambino dal presepe e vengono scoperti grazie alle immagini pubblicate su Internet. E' successo a Lissone, nella provincia di Monza e Brianza. Il primo dei quattro ragazzi che nella notte tra il 30 e il 31 dicembre aveva "rapito" la statua di Gesù Bambino dal presepe sul sagrato della chiesa "Santi Pietro e Paolo" di Lissone è stato identificato oggi dai carabinieri. Si tratta di un italiano, 19enne operaio, residente a Lissone.

Vandali a Lissone: 'rapito' il Bambin Gesù dal presepe della chiesa

Il giovane deve rispondere delle accuse di furto aggravato e offesa a una confessione religiosa mediante vilipendio. Gli investigatori del comando provinciale di Milano fanno sapere che sono in corso le indagini per identificare gli altri tre complici, mentre non è ancora chiaro che fine abbia fatto la statua. Il 'rapimento', come si evince dal filmato pubblicato su Instagram da uno dei giovani, è iniziato quando uno dei quattro, a volto coperto, si è steso nella mangiatoia. Subito dopo la statua è stata trasferita in macchina e uno dei complici, tra grida e imprecazioni, le ha accostato al volto una sigaretta come per farla fumare.

I carabinieri della compagnia di Desio sono arrivati al 19enne attraverso le immagini pubblicate sul social network. I militari stanno indagando per arrivare agli altri tre ragazzi che hanno partecipato al 'rapimento': stanno chiudendo il cerchio analizzando le relazioni del 19enne sui social network.

La vicenda ha avuto anche reazioni dei politici. "Per questi 4 bulletti ignoranti qualche anno di lavori socialmente utili non farebbe male!", ha scritto sulla sua pagina Facebook la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni rilanciando il video del furto.

