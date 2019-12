Ladri in azione durante la messa: rubate le offerte dei fedeli

Ladri in azione nella chiesa di San Giulio d'Orta, in corso Cadore, a Torino. Il bottino del furto ammonta a 3.600 euro, una somma accumulata con le offerte dei fedeli del quartiere Vanchiglietta che sarebbe stata destinata per metà all'ospedale infantile di Betlemme e per metà alla casa parrocchiale di Martassina, dove ogni estate sono ospiti ragazzi dell'oratorio, scout e famiglie in difficoltà.

I malviventi hanno aspettato che il parroco e il vice parrocco si assentassero per celebrare la messa delle 18. A quel punto sono entrati nella canonica e hanno portato via il denaro, custodito in due luoghi diversi. Non è quindi escluso che sapessero bene dove colpire.

"Sono amareggiato - ha detto all'ANSA don Silvano Bosa, che ha trovato tutto sottosopra al suo rientro e ha informato dell'accaduto i parrocchiani nel corso della messa la notte di Natale - perché quei soldi erano offerte dei fedeli destinate a chi ha bisogno. Ma mi ha colpito molto la solidarietà della comunità. Un affetto che aiuta a non scoraggiarsi di fronte a queste situazione e trovare la forza per ripartire e ricominciare a mettersi al servizio di chi fa più fatica di noi".

Sull'accaduto indaga la polizia, che ha acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza del quartiere per riuscire a rintracciare i responsabili.