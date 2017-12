Furto da Prada a Milano: colpo da 100mila euro in via Della Spiga

Hanno infranto la vetrina del negozio nel Quadrilatero della moda e portato via borse e portafogli. Maxi furto stanotte al negozio Prada di via della Spiga a Milano, con bottino di circa 100mila euro. La spaccata - compiuta da due soggetti col volto coperto - ha fruttato ai ladri una cinquantina di prodotti tra borse e portafogli. I ladri sono riusciti a scappare prima dell'arrivo dei carabinieri, che adesso sono a lavoro sull'analisi delle telecamere della zona. L'allarme è scattato nella notte tra mercoledì e giovedì poco dopo le 3.

Ieri un altro colpo aveva scosso i negozianti del centro di Milano: due rapinatori avevano fatto irruzione con una mazza e una pistola in una gioielleria di via Pontaccio e avevano portato via orologi per un valore che sarebbe superiore ai 100mila euro. A essere presa di mira è stata la gioielleria "Paradiso Luxury", svaligiata poco prima delle 11 da due uomini, che sono riusciti a entrare nel locale fingendosi clienti.

Una volta all'interno, stando a quanto finora accertato dalla Squadra Mobile della Questura, uno dei due malviventi ha estratto una pistola puntandola contro i dipendenti, che si sono immediatamente rifugiati nel retro del negozio. A quel punto, l'altro rapinatore ha sfondato una vetrina e ha afferrato numerosi orologi di lusso. Dopo il colpo, la coppia si è allontanata a piedi in direzione Brera e ha fatto perdere le proprie tracce.

La notizia su MilanoToday