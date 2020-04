Ladri "senza cuore", furto nella sede della Protezione civile

Senza ritegno. Derubata una sede della Protezione civile, una struttura in queste settimane in prima linea per l'emergenza coronavirus : i ladri hanno spaccato la porta d'ingresso e sono entrati nel magazzino, è successo a Cassano d'Adda, in viale Europa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri Poco prima delle 3 di notte i ladri sono riusciti a entrare nel magazzino sotterraneo della sede rompendo una vetrata e tagliando le sbarre del portone d'ingresso.

E' partito l'allarme, ma i malviventi hanno avuto tutto il tempo per portare via due motoseghe che i volontari usano per la messa in sicurezza degli alberi pericolanti. I malviventi dopo aver sottratto gli attrezzi sono riusciti a darsi alla fuga, facendo perdere le proprie tracce. Sull'episodio i militari di Cassano indagano per individuare i responsabili.