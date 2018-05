Rubava nei cimiteri: in casa aveva i peluches sottratti dalle tombe dei bambini

Rosari, statuine, cimeli sacri, ma anche peluches e giocattoli. Oggetti economicamente di scarso pregio, ma dall'immenso valore affettivo, per coloro che li avevano depositati accanto alle tombe dei propri cari e che invece sono stati trafugati e ritrovati in casa di una persona di nazionalità italiana residente a San Donà di Piave, denunciata a piede libero.

Ad essere presi di mira il cimitero di San Donà di PIave e, probabilmente, anche quello di Passarella. Tra gli oggetti rubati anche quelli lasciati da una madre e un padre sulla tomba della loro bambina. Proprio quest'ultimo furto, avvenuto il giovedì precendente il giorno di Pasqua, aveva fatto scattare l'indagine della polizia locale di San Donà, che ha portato poi all'individuazione della colpevole.

"E' una situazione molto triste – spiega il vicedomandante della polizia locale Paolo Carestiato – Verosimilmente la persona individuata compulsivamente sottraeva ricordi dai cimiteri per accumularli in casa propria. Siamo di fronte a una persona che ha bisogno di aiuto. Invitiamo chi avesse subito sparizioni di ricordi dalle tombe dei propri cari a rivolgersi al Comando nei normali orari di apertura. Si invita a tenere conto della delicatezza della situazione e a non aggiungere dolore a chi già lo ha provato".

La notizia su VeneziaToday