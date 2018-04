Travolto e ucciso da un ubriaco alla guida: muore un ragazzo di 28 anni

Un ragazzo di 28 anni è stato travolto e ucciso questa mattina all'alba da una Lancia Musa guidata da un 26enne a Torino, in corso della Regina.

La vittima è Gabriel Turcan, 28enne romeno. Pare stesse attraversando corso Regina Margherita diretto verso via San Donato quando è stato urtato dal concudente della Musa, suo connazionale. L'auto lo ha trascinato per una cinquantina di metri e infine sbalzato sulla corsia opposta di marcia. Il ragazzo alla guida si è fermato a prestare soccorso. Giunto sul posto, il personale del 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso di Turcan.

L'automobilista è stato sottoposto all'alcoltest ed è risultato positivo, con valori intorno a 2 g/l, ed è stato arrestato.

Sul posto la Squadra Infortunistica del Reparto Radiomobile della Polizia Municipale Torino che ricerca testimoni (tel. 0110111).

