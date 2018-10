Dramma sui binari: uomo muore investito da un treno

Tragedia ieri sera nel Milanese. Alle 20.30 un uomo è stato investito e ucciso da un treno tra le stazioni di Gaggiano e Trezzano sul Naviglio. La vittima non è stata ancora idenfiticata.

Nonostante l'immediato intervento dei soccorritori del 118 e dei vigili del fuoco, l'uomo è morto praticamente sul colpo e i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Ancora ignoti, ad ora, i contorni della tragedia, avvenuta intorno alle 20.30. Sul caso sta indagando la Polfer. Non è chiaro se l'uomo si sia buttato volontariamente sotto il treno o se stesse cercando di attraversare i binari.

Inevitabilmente in tilt la circolazione ferroviaria sulla linea Milano-Mortara, paralizzata per oltre due ore. Il mezzo Trenord che ha investito l'uomo è infatti rimasto a lungo bloccato nel punto dell'incidente con i passeggeri costretti a restare a bordo perché la prima stazione "utile" era troppo lontana per essere raggiunta a piedi. Serata da dimenticare anche per gli altri pendolari della linea, che sui social si sono sfogati spiegando di aver atteso, invano, un bus sostitutivo.

