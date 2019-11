Fanno esplodere il bancomat e scappano con 30mila euro: presa la banda dei "nonni"

Con un'auto rubata hanno sfondato la vetrata dell'ufficio postale di Garessio, in provincia di Cuneo, poi hanno fatto saltare il postamat con la tecnica della marmotta, una paletta riempita di esplosivo. E' successo stamattina intorno alle 5.30. Il più vecchio della banda ha 71 anni, gli altri superano di poco i 60. I tre sono riusciti ad impossessarsi del denaro contenuto all'interno del bancomat - oltre 30mila euro - ma sono stati subito intercettati dai carabinieri del comando provinciale di Torino, in collaborazione con i colleghi di Mondovì.

Garessio, la banda dei "nonni" che ha assaltano il postamat

I tre sono stati arrestati in flagranza di reato e l'intera refurtiva è stata recuperata. La banda era anche in possesso di un jammer (disturbatore di frequenze), bande chiodate a quattro punte, maschere, guanti, attrezzi da scasso e targhe contraffatte. Sul posto è intervenuta, per i rilievi tecnici, anche l'Aliquota artificieri del Nucleo investigativo di Torino, che ha trovato a casa di uno dei tre arrestati un'ulteriore “marmotta” già pronta all’uso e vari candelotti pirotecnici da svuotare, per preparare dispositivi esplosivi.

La banda potrebbe aver già colpito in passato nelle province di Torino e Cuneo: sono in corso indagini e approfondimenti.