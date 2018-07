"Vuoi sposarmi?", si spogliano nudi e si tuffano in acqua: rischiano multa choc

Chiede alla sua ragazza di sposarlo, poi si spogliano e si tuffano in acqua completamente nudi. Ora rischiano una multa che potrebbe arrivare anche a diecimila euro. E' successo sul lungolago di Gargnano, piccolo comune del Bresciano che si affaccia sul lago di Garda.

Complice il caldo sole d'estate, un carattere disinibito e la voglia di festeggiare il grande evento, i due fidanzati, entrambi austriaci, non ci hanno pensato due volte, hanno lasciato i vestiti su una panchina e si sono gettati nelle acque del lago. Nonostante fossero in pieno centro e non proprio al riparo da occhi indiscreti. Anzi. Neanche il tempo di buttarsi in acqua ed era stata già avvisata la polizia lolcale.

Agli agenti i due ragazzi hanno raccontato di voler festeggiare il coronamento del loro sogno d'amore: solo poco prima infatti il ragazzo le aveva chiesto di sposarla.

Quando erano già a mollo hanno proseguito nel tubare come piccioncini innamorati, racconta BresciaToday: niente di troppo osè, chiaro, ma il fatto che fossero nudi certo non ha migliorato la situazione (e la loro posizione agli occhi dei passanti, e soprattutto delle mamme con piccoli pargoli al seguito).

Nonostante le buone intenzioni sono stati entrambi denunciati e rischiano una sanzione piuttosto pesante.