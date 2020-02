Colpita con una pistola a piombini: la gatta Ariel muore dopo tre settimane di agonia

Un colpo sparato con una pistola a piombini ha ucciso la piccola Ariel, una gattina di soli due anni colpita da ignoti lo scorso 22 gennaio a Rivalta di Torino. Quel giorno la micia era tornata a casa da sola, ma i proprietari avevano notato subito che era malconcia, debole e piena di sangue. Così avevano caricato la gatta in auto per portarla da un veterinario.

Sembrava che con l’intervento chirurgico tutto si fosse risolto per il meglio, ma a quanto pare le ferite si sono rivelate troppo gravi. Il piombino, spiega TorinoToday, le aveva bucato lo stomaco, prima di rimanervi incastrato.

Questa mattina la triste notizia: Ariel si è spenta dopo tre settimane di agonia. Per il momento non sono state presentate denunce ai carabinieri.

In seguito al ferimento della gattina, i proprietari avevano invitato le persone a conoscenza dei fatti ad uscire allo scoperto:

"Vorremmo sapere se ci siano stati casi simili in passato o se si è a conoscenza di qualche persona in possesso di una pistola a piombini. Anche se fossero stati dei ragazzini dei vostri figli che volete tutelare e non dirlo, vi chiediamo di dircelo ugualmente" si legge nel post condiviso su fb. "Perché se Ariel non morirà noi non sappiamo come comportarci in futuro. Non ci fidiamo più a farla uscire di casa, anche se lei ama farsi le sue passeggiate fuori. Non sappiamo se qualcuno lo abbia fatto volontariamente e potrebbe rifarlo in futuro".