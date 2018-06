Bimba trova il suo gattino ucciso con una fucilata: una taglia per trovare il killer

Ucciso da un colpo di fucile da qualche "teppistello" senza cuore. A perdere la vita un gatto dal pelo rosso, fedele amico di giochi di una bambina di 10 anni e componente di una famiglia di Moggio Udinese. "Il fatto è avvenuto mercoledì pomeriggio - racconta Patricia, mamma della bimba - verso le 18.30 e a fare la brutta scoperta è stata mia figlia, a pochi metri da casa. Il referto, purtroppo, è chiaro: il micio è stato ucciso da un colpo di arma da fuoco".

Dopo la visita e la conferma del fatto eseguita da un veterinario e la denuncia effettuata ieri ai Carabinieri della stazione locale, la terribile notizia ha fatto il giro del Friuli.

Per scovare il responsabile di questo gesto terribile, Marco Belviso, noto blogger del sito "Il Perbenista", animalista convinto e da sempre vicino alle cause per i diritti degli animali, ha deciso di mettere una ricompensa da 250 euro per chi saprà fornire il nome certo del killer di Moggio.

"Uccidere con un colpo di fucile un innocente gattino è un gesto che va punito fermamente - spiega il giornalista su Facebook -. Se chi usa il fucile crede di essere nel Far West merita di essere giustiziato doppiamente; per lo stesso motivo, Il Perbenista mette una taglia di 250 euro per chi fornisce, anche in modo anonimo, il nome di questo vigliacco killer. Chiunque abbia informazioni utili e certe ci contatti al 3421597159 o scrivendo a perbenista@gmail.com. Senza pietà: gattino ucciso per gioco con un colpo di fucile. Nella frazione di Ovedasso, luogo in cui è avvenuto il fatto, è scattato l'allarme: "Non siamo tranquilli, qui giocano anche i bambini, fanno sapere gli abitanti della zona".

La notizia su UdineToday