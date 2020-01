Pestato fino a staccargli l'orecchio perché gay: in cinque indagati per tentato omicidio

La scorsa estate un uomo di 43 anni è stato brutalmente picchiato, in almeno due riprese, perché ritenuto omosessuale e ora cinque giorni, un salentino e quattro lombardi che si trovavano in quei giorni in vacanza, hanno ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini e rischiano il rinvio a giudizio per tentato omicidio in concorso aggravato "dall'aver commesso il fatto per motivi abietti consistiti nel percuotere la vittima e discriminarla in ragione del suo orientamento sessuale".

I fatti risalgono allo scorso 10 agosto, la sera di San Lorenzo, a Porto Miggiano, frazione di Santa Cesarea Terme (Lecce). Le indagini sono partite dalla denuncia della vittima. Quella sera avrebbe visto un giovane disteso in un'autovettura, esanime e presumibilmente ubriaco, e si sarebbe avvicinato per capire se avesse bisogno di un aiuto, quando sarebbe stato accerchiato dagli amici del giovane che, ritenendo volesse molestarlo, avrebbero iniziato a picchiarlo. Un pestaggio violento, con calci e pugni anche in testa, accompagnato da offese esplicite finché qualcuno di loro l'avrebbe afferrato per il lobo sinistro trascinandolo fino a provocarne il distacco. Il 43enne sarebbe riuscito a fuggire e si sarebbe rivolto a un gruppo di ragazzi di strada.

Uno di loro si sarebbe anche offerto di voler ricercare gli aggressori, avvicinandosi alla scena del pestaggio, salvo fare dietrofront al ritorno del gruppo, che lo avrebbe aggredito di nuovo.

Ricoverato in ospedale, il 43enne ha riportato varie ferite fra cui a frattura dell’orbita e dell’osso temporale sinistro, emorragia congiuntiva, ferite lacerocontuse all’orecchio, come detto, ma anche al mento.