Scompare in gita, 130 persone alla ricerca di Iushra

La ragazzina è scomparsa sull'Altopiano di Cariadeghe, nel Bresciano. "È autistica, non toccatela né avvicinatela in modo brusco, porgetele l'avambraccio e restate fermi, in modo che possa sentirsi sicura"