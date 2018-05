Aggrediscono un'educatrice e portano via il figlio affidato a una comunità: arrestati

Non avevano voluto riconoscere l'autorità del tribunale dei minori che aveva deciso di togliere loro il figlio di sette anni e affidarlo a una comunità e così lo hanno portato via.

E' durata tre giorni la fuga di una coppia, 53 anni lui e 49 lei, che ha prelevato il bimbo dalla sede della comunità Altalena in corso Casale a Torino dopo aver aggredito un'educatrice che lo stava portando a scuola. In fuga, sono stati ritracciati dai carabinieri e arrestati. Secondo quanto riferisce il quotidiano torinese La Stampa, la coppia farebbe parte di un movimento che non riconosce i poteri dello Stato.

Già nei giorni precedenti, i due avevano tentato di rapire il figlio ma erano stati bloccati dalla polizia. Secondo il tribunale, la coppia era incapace di esercitare la propria responsabilità genitoriale.