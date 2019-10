I figli giocano, i genitori si picchiano: bambini in lacrime e carabinieri sul posto

Un torneo di calcio con squadre di bambini di sette anni che si svolgeva a Quarata, frazione di Arezzo, è stato interrotto e sospeso perché in tribuna era scoppiata una rissa tra genitori. Il fatto, accaduto lo scorso 29 settembre, è riportato oggi dai colleghi di ArezzoNotizie. La rissa è stata sedata solo dall'intervento dei carabinieri. Intanto, in campo, i bambini hanno smesso di giocare per osservare cosa stava succedendo in tribuna e sono poi rientrati negli spogliatoi "in lacrime", come ha raccontato un genitore su Facebook.

Genitori si picchiano in tribuna: torneo di calcio sospeso a Quarata, Arezzo

Tutto è avvenuto lo scorso 29 settembre a Quarata, dove si stava svolgendo il memorial intitolato a uno dei fondatori della scuola calcio, Maurizio Palmini. Era una domenica pomeriggio e sul tappeto verde, suddiviso in tre campetti, giovacano sei squadre di bambini. A un certo punto in tribuna è scoppiato un diverbio tra una mamma e un signore che stava assistendo agli incontri. Un battibecco che ben presto è degenerato: dopo che sarebbero stati pronunciati alcuni epiteti pesanti, in difesa della donna sarebbero accorsi altri genitori seduti in tribuna. In pochi minuti sarebbero arrivati alle mani tanto che sono stati chiamati i carabinieri. Intanto in campo i bambini guardavano attoniti e le partite si sono interrotte. I piccoli calciatori sarebbero stati accompagnati negli spogliatoi e per loro il torneo si è concluso.

La sera stessa, la mamma di uno di loro ha deciso di raccontare l'episodio sul proprio profilo Facebook e di rivolgere un appello alle società aretine, affinché episodi del genere non prendano il sopravvento sui valori dello sport che i ragazzi dovrebbero imparare giocando insieme. E affinché le persone più violente vengano allontanate dai campi della provincia.