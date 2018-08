Genova oggi, ecco cosa resta del ponte Morandi: "Si apre la fase 2"

In totale sono 43 le vittime della tragedia avvenuta lo scorso 14 agosto quando il ponte Morandi di Genova è crollato durante un temporale. Dopo giorni di lavoro ininterrotto si è conclusa la fase di emergenza legata al recupero dei dispersi che ufficialmente erano nella lista. "Ora sono in corso le perizie di staticità: tra oggi e domani si apre la fase2, in questo momento dobbiamo accelerare lo sgombero e liberare l'area" spiega all'Adnkronos l'assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone.

Società Autostrade ricorda inoltre che a seguito del crollo di una parte del viadotto Polcevera sulla A10 Genova-Savona è chiuso in entrambe le direzioni il tratto tra il bivio per la A7 Serravalle-Genova e Genova Aeroporto. Autostrade per l'Italia consiglia percorsi alternativi per chi si mette in viaggio in queste ore

Chi da Savona o Ventimiglia è diretto a Genova o Livorno può utilizzare la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, successivamente la D26 Diramazione Predosa-Bettole e la A7 Milano-Genova in direzione Genova.

Chi da Livorno o Genova è diretto a Savona/Ventimiglia, può percorrere la A7 Milano-Genova, seguire le indicazioni per la D26 Diramazione Predosa-Bettole per poi immettersi sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce in direzione Genova e proseguire per Savona.

Coloro che sono diretti al porto di Genova e provengono da Milano o Livorno, possono percorrere la A7 Milano-Genova ed uscire a Genova ovest, percorso inverso per chi dal porto è diretto verso Milano o Livorno.

L'aeroporto di Genova è raggiungibile dalla A10 utilizzando l'uscita di Genova Aeroporto per chi proviene da Ventimiglia; invece chi proviene da Milano o Livorno deve uscire a Genova ovest sulla A7.

Chi da Torino e Frejus è diretto a Livorno si consiglia di percorrere la A21 Torino-Piacenza-Brescia, successivamente la A7 verso Genova per poi proseguire in A12 Genova-Livorno.

Per le lunghe percorrenze, dal Frejus e Traforo del Monte Bianco verso il corridoio tirrenico si consiglia la A21 Torino-Piacenza-Brescia proseguire in A1 Milano-Napoli verso sud per poi percorrere la A15 Parma-La Spezia.

Percorso inverso in direzione Frejus e Traforo del Monte Bianco.

Chi da Ventimiglia è diretto verso il corridoio Adriatico può percorrere la A10 fino a Savona, proseguire sulla A6 Torino-Savona e successivamente sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia e quindi a seconda della destinazione percorrere la A4 Torino-Trieste, o la A1 Milano-Napoli e quindi la A14 Bologna-Taranto.