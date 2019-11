Maltempo si abbatte su Genova: è allerta rossa

Genova sott'acqua. Allerta rossa oggi, il maltempo si sta abbattendo sulla città da poche ore dopo la mezzanotte. Situazione critica nel ponente cittadino e in Valpolcevera. L'allerta è al massimo livello per tutta la giornata di sabato, interessando l'intero territorio delle province di Imperia e Savona e nell'entroterra del Tigullio, dove sarà arancione. A La Spezia l'allerta ègialla.

A Genova chiude "tutto": sottopassi, musei, scuole e strutture pubbliche.

Genova, esondato il Rio Fegino

Dopo le tre è esondato il Rio Fegino all'altezza di via Borzoli. Preoccupa anche il Torbella, chiuse le via adiacenti. Allagamenti segnalati anche a Sampierdarena, Cornigliano, Rivarolo e Sestri Ponente. Chiusi per allagamenti corso Perrone, via Renata Bianchi, via Perlasca, via Trenta Giugno 1960, piazza Montano, via Borzoli, via San Quirico. Allagamenti anche in autostrada: tratto chiuso sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia tra Genova Aeroporto e Genova Pegli.

Toti: "Invito i cittadini liguri ad avere grande prudenza"

"Invito i cittadini liguri ad avere grande prudenza negli spostamenti - ha detto il presidente della Regione, Giovanni Toti -. Dalla mezzanotte di oggi sulla Liguria passerà una perturbazione che i nostri meteorologi definiscono molto importante, su un territorio su cui sono caduti 1.200 millimetri di pioggia negli ultimi venti giorni. Il nostro territorio è molto impregnato, i bacini dei fiumi reagiranno di conseguenza, lo stillicidio di frane in corso significano che il nostro è un territorio fragile, da cui ci dobbiamo aspettare reazioni irruente".