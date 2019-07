Genova, cade dalla finestra e precipita su una donna a passeggio con il nipote

Tragedia a Genova. Un'anziana di 70 anni, per cause ancora da accertare, è caduta dalla finestra della propria abitazione di via Delpino, nel quartiere Castelletto, ed è precipitata proprio su una donna che in quel momento era a passeggio con il nipotino di un anno.

All'arrivo dei soccorsi, purtroppo, per la 70enne non c'era più niente da fare e non è restato che registrare il decesso. Si è temuto il bambino e sua nonna che hanno però riportato ferite meno gravi di quanto sembrava inizialmente. Entrambi sono stati portati in codice giallo rispettivamente al Galliera e al Gaslini. Non sono in pericolo di vita.

Sotto shock, ma per fortuna illesa, la mamma del bambino che ha visto la scena a pochi metri di distanza.