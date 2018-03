Genova, auto contro bus: 1 morto e 5 feriti

È di un morto e cinque feriti il bilancio di un grave incidente tra un'auto ed un autobus avvenuto nel tardo pomeriggio sulla via Aurelia a Bogliasco, nel levante di Genova.

Secondo una prima ricostruzione, il conducente dell'auto, un anziano di 81 anni, sarebbe stato colto improvvisamente da un malore, perdendo il controllo della vettura, che è andata a schiantarsi contro un autobus dell'Atp.

Come riporta Genova Today sul posto sono intervenuti i i sanitari del 118 ma per l'anziano non c'era più nulla da fare. Nel violento scontro, la cui esatta dinamica è ancora da chiarire, sono rimasti feriti anche cinque passeggeri del bus.

Sul posto diverse ambulanze che hanno accompagnato altri quattro feriti all’ospedale San Martino, uno dei quali in codice rosso per un trauma al torace, e un altro all’ospedale di Lavagna.