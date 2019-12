Genova, incendio nel cantiere del nuovo Ponte Morandi: cos'è successo

Un incendio è divampato stamattina all'interno del cantiere per il nuovo ponte di Genova: a prendere fuoco materiale all'interno della pila 13 della nuova struttura. Sul posto sono intervenute cinque squadre dei vigili del fuoco. Le fiamme hanno avvolto l'intera pila. Non si registrano feriti. In via precauzionale, Via Fillak è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni per consentire le operazioni in sicurezza, poi è stata riaperta.

Genova, incendio nel cantiere del nuovo ponte

Secondo una prima ricostruzione, l'incendio sarebbe partito da un flessibile usato da un operaio, le cui scintille avrebbero raggiunto del polistirolo utilizzato per la costruzione. I vigili del fuoco hanno usato l'autoscala per raggiungere l'origine dell'incendio, adesso domato e sotto controllo. Il cantiere, sia ieri che oggi, è regolarmente aperto e gli operai sono al lavoro per la ricostruzione. Al momento del rogo sulla pila 13 stavano lavorando alcuni operai che non sono fortunatamente rimasti feriti.

L'incidente potrebbe causare un ulteriore ritardo nei lavori. Nelle scorse settimane il sindaco-commissario Marco Bucci aveva già annunciato un ritardo di un mese e mezzo circa per la fine delle operazioni. Subito dopo l'Epifania avrebbero dovuto iniziare le operazioni per l'innalzamento delle nuove campate, compresa quella tra le pile 13 e 14, ma è probabile che le tempistiche si allungheranno anche in ragione degli accertamenti sui danni e della messa in sicurezza del manufatto.