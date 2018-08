Gessica, scomparsa nel nulla: setacciate le campagne, giorni di angoscia

Per i familiari sono giorni di angoscia. Gessica Lattuca non si trova, vengono setacciate anche in queste ore le campagne dell'Agrigentino. La giovane madre di tre figli, 27enne, è scomparsa da otto giorni da Favara. L’attività di ricerca dei carabinieri della Tenenza di Favara e del comando Provinciale di Agrigento prosegue incessantemente, coordinata dalla locale Prefettura, nell’ambito del piano provinciale di ricerche.

Una ventina di militari dell’Arma sono stati impegnati, per tutta la giornata, a setacciare le campagne circostanti l’abitato. Nelle attività di perlustrazione, i carabinieri sono stati anche coadiuvati dall’alto, con un elicottero dell’elinucleo carabinieri di Palermo.

Gessica Lattuca, scomparsa dal 12 agosto

La scomparsa risale al 12 agosto, la denuncia è del 14 agosto scorso e da allora i carabinieri hanno avviato le ricerche nei luoghi abitualmente frequentati dalla giovane donna. Da oggi le ricerche sono state estese anche in campagna ed a breve verranno impiegate anche le unità cinofile.

"Si invita chiunque, in caso di possibile avvistamento della donna - fanno sapere i militari dell'Arma - a contattare tempestivamente il 112 od i carabinieri della tenenza di Favara". La donna, alta un metro e sessanta, dai capelli biondi e gli occhi verdi, indosserebbe dei pantacollant blu e una camicia turchese.Il suo cellulare è spento dal giorno della scomparsa.