Il mistero di Gessica Lattuca, il fratello: "Non può essere svanita nel nulla"

Il "caso" di Gessica Lattuca finisce a Pomeriggio 5: la giovane mamma di Favara manca da casa dal 12 agosto e ad occuparsi della sua scomparsa è stata anche Barbara D’Urso che ha intervistato la mamma ed il fratello della ragazza.

"Io non so più cosa fare – ha detto mamma Giuseppina lanciando un appelo disperato - Chi sa qualcosa parli, senza paura”.

"Conosco bene mia sorella – ha detto il fratello Enzo - non può essere sparita così. Noi non abbiamo pace. Mia sorella non può essere svanita nel nulla. Chi sa qualcosa parli, lo faccia in qualsiasi modo e maniera”.

Come ricostruisce Agrigento Notizie gli investigatori hanno sentito diversi familiari della ragazza - mamma di quattro bambini piccoli - ed hanno cercato di tornare a ricostruire abitudini, spostamenti ed orari usuali.

Dopo che la trasmissione televisiva "La vita in diretta" si era occupata del caso della scomparsa della donna un marchigiano si sarebbe messo in contatto con don Diego Acquisto, il sacerdote favarese intervistato dalla giornalista Rai, raccontando di aver appreso del desiderio della donna di andare via da Favara, ma di non essere nelle condizioni di farlo per motivi economici.