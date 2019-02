Gessica Lattuca, scomparsa nel nulla: le indagini non si sono mai fermate

Le indagini non si sono mai fermate, ma non c'è mai stata la svolta tanto attesa. Il "giallo" di Gessica Lattuca è irrisolto. La giovane madre di quattro figli piccoli, 27enne, è scomparsa da Favara, in provincia di Agrigento, lo scorso 12 agosto.

In caserma dai carabinieri di Villaseta sono ascoltati nuovamente in questi giorni alcuni familiari - fra cui la madre Giuseppina e il fratello Enzo. Non è la prima volta che avviene, sono sentiti come "persone informate sui fatti". Le indagini sono portate avanti dai carabinieri della tenenza di Favara e del nucleo Investigativo di Agrigento. Tra le persone che dovrebbeero essere sentite, anche alcuni zii di Gessica e un paio di vicini di casa. L'inchiesta è coordinata dal procuratore aggiunto Salvatore Vella e dall sostituto Paola Vetro.

Gli scorsi mesi sono stati caratterizzati, purtroppo, da voci e dicerie infondate sul caso. Scritte sui muri con riferimenti alla giovane donna, e una persona non ritenuta attendibile dagli inquirenti è arrivata a sostenere che il cadavere di Gessica era stata sepolta in un loculo del cimitero, quello in cui è sepolto il padre. Lo aprirà a proprie spese nei prossimi giorni, scrivono oggi i quotidiani locali.

Gli abitanti di Favara da tempo si sono attivati insieme alla sindaca Anna Alba organizzando alcune iniziative, tra cui una fiaccolata, per spingere la cittadinanza a collaborare con le autorità fornendo loro elementi utili al ritrovamento di Gessica Lattuca.