Anziano scomparso da giorni: trovato morto in un pozzo

Fine delle speranze. Gesuino Falchi, 82enne di Bultei (Sassari), nel Goceano, era scomparso nel nulla il giorno di Santo Stefano. E' stato trovato morto dopo giorni di incessanti ricerche. I familiari avevano lanciato l’allarme il 26 dicembre. Il corpo senza vita era in un pozzo profondo circa tre metri nelle campagne, in località Pedra e Battile. L'uomo potrebbe aver perso l'equilibrio, forse a causa di un malore.

Bultei, trovato morto Gesuino Falchi: era scomparso dal 26 dicembre

Allevatore in pensione, viveva in una casa di campagna fra Bultei e Benetutti. Il pozzo in cui ha perso la vita non è lontano dalla propria abitazione. Alle ricerche hanno preso parte i vigili del fuoco di Sassari, i carabinieri, le squadre cinofile, i sommozzatori, l’elicottero Drago Vvf58 e anche numerosi volontari.